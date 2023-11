Dramatische Minuten: Mann stürzte in eisige Mürz

Von einer Flussseite ans andere Ufer geschwommen

Wie war es zu dem dramatischen Vorfall gekommen? „Offenbar war der Mann von einem Weg in die kalten Fluten der Mürz gefallen und mit letzter Kraft von der einen Flussseite zur anderen geschwommen“, so Pusterhofer. Nach der Menschenrettung suchten die Einsatzkräfte noch den Fluss und die Uferbereiche per Boot nach möglichen anderen Verunglückten ab. Der Mann wurde ins Spital gebracht.