Die Symphonie des Gongs berührt tief im Inneren

Was kommt den meisten Menschen in den Sinn, wenn sie an einen Gong denken, rund und goldglänzend? Vielleicht die meditative Wirkung einer Yogastunde? In der Klassik wird die kraftvolle Scheibe als Donnergrollen oder Wutklang eines erzürnten Gottes eingesetzt. Rockbands nutzen seine Opulenz als beeindruckendes Showelement. Und doch ist der Gong immer noch ein Exot.