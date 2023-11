Kein Führerschein, aber 1,56 Promille bei Ausritt

Ein 25-jähriger rumänischer Staatsbürger aus dem Bezirk Oberwart/Burgenland war mit seinem Pkw am Freitag gegen 8.55 Uhr gemeinsam mit einem 22-jährigen Arbeitskollegen auf der B144 von Roitham kommend Richtung Laakirchen unterwegs. Bei StrKm 12,2 in Roitham geriet der Wagen während eines Überholmanövers auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und einen Leitpflock und blieb in einem Gebüsch stehen.