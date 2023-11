Nahost-Konflikt: Demos halten Graz heute in Atem

„Sollten Slogans mit Aufrufen zur Gewalt fallen, wird eingegriffen“

Die zweite Demonstration startet um 17.30 Uhr, wieder am Hauptbahnhof, und endet am Karmeliterplatz. „Es ist ein Behördenvertreter anwesend. Sollten Slogans mit Aufrufen zur Gewalt fallen, wird eingegriffen und es gibt Anzeigen an die Staatsanwaltschaft“, sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig. Die Versammlungsfreiheit sei jedenfalls ein Menschenrecht.