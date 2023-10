Trotz Verbot: Pro-Palästina-Demo in Graz

Rund um den Südtiroler Platz in Graz lag am Samstag gegen 16 Uhr Anspannung in der Luft. Dutzende Polizisten standen bereit und hatten den Platz im Blick. Viele Passanten waren offensichtlich irritiert. Der Grund für das Großaufgebot der Exekutive: Für 16 Uhr war eine Versammlung in Zusammenhang mit dem Palästina-Israel-Konflikt geplant.