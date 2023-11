Schuberts „Winterreise“ ins Jazzkorsett gesteckt

Schubert und Nirvana

Iris T., wie sich Träutner in ihrer Leidenschaftsprofession Musik schlicht nennt, und Hans Zinkl verbindet eine langjährige Kreativpartnerschaft, die nicht klassisch mit Schubert begann. Das zu Grabe getragene Projekt Iris T. & The Billy Rubin Trio wurde einst auf FM4 auf- und abgespielt und die beiden konzentrierten sich, Pop- und Rockongs von Nirvana, Oasis und Co. in eine Swing-Richtung zu drehen. Zwischen Nirvana-Sänger Kurt Cobain und dem „Winterreise“-Protagonisten findet Träutner durchaus Parallelen. „Die Grundgeschichte ist ähnlich. Ein junger Mann verliert sich irgendwie selbst und verharrt in der Melancholie.“ Prinzipiell könne man viele Songs in ein Swing- oder Jazzkorsett zwängen. „Es gehen sicher alle Genres, aber nicht alle Songs. Wir sind früher auch an manchen Nummern gescheitert, das ist ganz normal.“ Bei der „Winterreise“ war das Scheitern keine Option. Schließlich kann man einen 24-teiligen Zyklus nicht einfach durchbrechen oder abhacken.