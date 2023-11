50.000 Öffi-Sitzplätze mehr pro Tag für Pendler

Landbauer lobt „großen Sprung“

An einem Werktag schafft das rund 50.000 zusätzliche Sitzplätze für Öffi-Pendler. „Ein großer Sprung nach vorne“, wie auch der für zuständige Landesvize Udo Landbauer (FPÖ) meint. Er erwartet Pünktlichkeit nicht mehr nur an den Bahngleisen, sondern auch von den beauftragten Busunternehmen. Zufrieden Bilanz ziehen indes aber auch Wolfgang Schroll, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Ostregion (VOR) und ÖBB-Regionalmanager Christof Hermann. Beide betonen, dass in den vergangenen Jahren zahlreiche Verbesserungen auf Schiene gebracht, auch auf den 900 Buslinien aber Optimierungen vorgenommen wurden.