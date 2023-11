Wo in Feldkirch 64 Mio. Euro investiert werden

Es geht um 29.000 Quadratmeter, die in Feldkirch Altenstadt neu bespielt werden sollen. Frei geworden ist das Gelände, nachdem das Bauunternehmen Hilti & Jehle den Feldkircher Bauhof mit jenem in Götzis zusammengelegt hat. „Es soll ein Ort entstehen, an dem Menschen gerne arbeiten und leben, ihre Freizeit verbringen und sich treffen“, erklärt Anna Hilti (Mitglied der Geschäftsführung) die Pläne für das Areal. Platz finden sollen hier nun Wohngemeinschaften für Senioren, Wohnungen für Familien, aber auch kleinere Apartments für Studenten oder Singles, insgesamt rund 180 Wohneinheiten.