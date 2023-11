Schildkröte, Hund und Katze suchen neues Körbchen!

Wo versteckt sich „Jacky“?

Der siebzehnjährige Kater ist am 31. Oktober in Hopfgarten im Ziegeleiweg in der Nähe vom M-Preis entlaufen. Er ist kastriert, aber nicht gechippt. Wer konnte den alten Herrn erspähen? Sichtungen bitte an die Telefonnummer 0664/4147198.