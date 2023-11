Costina zeigt Körpereinsatz und fährt Krallen aus

Der Kurvenstar ist sicher: Die unliebsame Hausarbeit bleibt an ihr alleine hängen. „Es ist freiwillig, aber ich hab das Gefühl, manchmal steh‘ ich in der Küche und werde nie fertig mit dem Abwaschen. Während andere saufen, Jacky damit bist auch du gemeint“, nimmt sie auch ihre Mitstreiterin in die Pflicht. „Es gibt einfach Menschen im Haus, die einfach mehr Spaß haben und nicht dran denken, dass andere mehr machen.“