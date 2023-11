So viele Hauben regnete es für Lokale in Kärnten

Drei 4-Hauben-Lokale führen in Kärnten das Gault&Millau-Feld der Spitzengastronomie: Hubert Wallner mit seinem Gourmet-Restaurant in Dellach und Werner Müller von der Forelle am Weißensee sind die Sieger des Jahres. Beide erreichten 18,5 Punkte auf der 20-Punkte-Skala. Auch das Fischrestaurant Sicher in Tainach erkochte wieder vier Hauben.