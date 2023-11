Unachtsamkeit: Pkw „flog“ in Tirol von Autobahn

Totalschaden am Auto

Der Wagen prallte gegen einen Leitpflock, schrammte die Leitschiene entlang und erwischte dabei auch noch eine Schneestange. „Das Fahrzeug überschlug sich und kam unterhalb einer Böschung am Dach liegend zum Stillstand“, so die Exekutive. Der Lenker wurde von der Rettung in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Er zog sich laut Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand lediglich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand Totalschaden.