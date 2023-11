Bürger sprechen Machtwort zu neuem Rathaus

In der kleinen Doppelgemeinde Judenau-Baumgarten stehen große Veränderungen an. Einerseits besteht hier Bedarf an einer neuen Kindergartengruppe, auch das örtliche Feuerwehrhaus muss erweitert werden. Zudem brauchen die Pfadfinder ein neues Heim – und zu guter Letzt wurde auch eine Übersiedlung des alten Gemeindeamtes in einen Neubau diskutiert. Letzteres sogar sehr heftig. Denn obwohl noch wenig Konkretes zu den Plänen bekannt ist, formierte sich Widerstand gegen die Absiedlung der Amtsstube aus der Katastralgemeinde Baumgarten.