Schule braucht mehr Platz und Frischzellenkur

Eine rasche Lösung muss her

„Das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Es muss etwas gemacht werden!“, sieht Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) Handlungsbedarf. „Durch das Aus für das Sportzentrum haben wir drei Jahre verloren“, so die Landesrätin. Um den Mangel an Elementarpädagogen aufzuholen, brauche es attraktive Bildungsstätten. Das Bekenntnis zum Standort durch Land und Bund sei weiter aufrecht. Eine rasche Lösung ist das Ziel.