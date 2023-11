Rapid II: 38 Tore und 695 Minuten waren Trumpf

„Sie holen sich am Ende den Titel“, meinte Marchfelds Trainer und Austria-Legende Ernst Baumeister. „Für mich sind sie spielerisch die beste Mannschaft“, lobte auch Donaufeld-Coach Josef Michorl. Beide wissen, wovon sie sprechen - denn in der heurigen Ostligasaison führte kein Weg an Rapid II vorbei. Der 2.-Liga-Abstieg spielte bei Grün-Weiß keine Rolle, im direkten Duell um die Winterkrone ließ man Herbstmeister Krems keine Chance, dazu kassierten Goalie Orgler & Co. seit 695 (!) Minuten kein Gegentor. Auch Donaufeld lieferte wieder ab, mit 31 Punkten hat der Dritte sechs Zähler mehr als im letzten Jahr vor der Pause. Die Violets setzten sich mit Platz vier ebenfalls vorne fest: „Die Platzierung ist top, wir konnten immer mithalten“, meint Trainer Max Uhlig.