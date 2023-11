Reh sprang auf Fahrbahn: Zwei Verletzte bei Unfall

In einer Linkskurve sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Der Lenker konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten, das Auto kam in der Kurve rechts von der feuchten Fahrbahn ab. In weiterer Folge stürzte der Pkw in den Pöllingbach, wobei im Fahrzeug sämtliche Airbags ausgelöst wurden.