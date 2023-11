Mann (31) springt von Fels in Staubecken: verletzt

War das eine Mutprobe? Ein Einheimischer (31) sprang am Samstag von einem Felsvorsprung in 20 Meter Höhe in das sechs Grad kalte Staubecken im Tiroler Vomperbach (Terfens/Vomp). Er verletzte sich dabei an der Brust, am Rücken und im Wirbelbereich und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik gebracht werden.