Judenburg-Pölstal Rallye feiert 2024 ihr Comeback

„Der Start wird am Red Bull Ring erfolgen, der beliebte Abschnitt Gaal-Seckau ist dabei und ein Rundkurs in Judenburg so gut wie sicher“, erklärte Hopf am Freitag im Rahmen der Wiedereröffnung des von ihm übernommenen Fahrtechnikzentrums in Fohnsdorf. Auf diesem Areal wird übrigens auch der Servicebereich aufgebaut.