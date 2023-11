Bei den Pfingstfestspielen steht Mozart im Zentrum

Jedermann“-Regisseur Robert Carsen inszeniert sich im Mai in Salzburg schon einmal warm: Am 17.5. heben die von Cecilia Bartoli geleiteten Pfingstfestspiele unter dem Motto „Tutto Mozart“ mit „La clemenza di Tito“ in seiner Regie an. Die Bartoli ist Sesto, Titus singt Daniel Behle. Die Salzburger Pfingstfestspiele werden 2024 auch drumherum ganz im Zeichen des „Hausherrn“ Wolfgang Amadeus Mozart stehen.