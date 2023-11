„Glaube, wir können drei Top-100-Spieler haben“

Thiem wird sich nach vorne spielen

Dominic Thiem wird 2023 auf einer ähnlichen Position beenden wie schon im Vorjahr. Der Kitzbühel-Finaleinzug hat dem 30-Jährigen mit Sicherheit gezeigt, dass mit ihm noch zu rechnen ist. „Ich glaube, dass er sich weiter nach vorne spielen wird“, so Melzer, der vor allem in der ersten Jahreshälfte 2024 Potenzial sieht, um Punkte gutzumachen. Hinter Ofner und Thiem sieht Melzer in Rodionov, Novak und Misolic ein schlagkräftiges Aufgebot.