„East Bay“: Ein Rum für echte Wörthersee-Piraten!

Die Wellen des Wörthersees haben die Reifung einer der exklusivsten Kärntner Köstlichkeiten unterstützt. Denn im August füllte Franz Huditz, Geschäftsführer der Wörtherseeschifffahrt, seinen „East Bay Rum“ in ein Eichenfass, das dann an Bord des ältesten Schraubendampfers Österreichs gelagert wurde. Begonnen hat alles mit einem Spitznamen: „Eastbay Frankie“, als Anspielung an die Wörthersee Ostbucht, wurde er von einem Freund genannt. So reifte in ihm die Idee, einen eigenen Gin zu kreieren. „Aber wir Ostbucht Piraten brauchen natürlich auch einen eigenen Rum“, schmunzelt Huditz. „Wie bei den Freibeutern vergangener Zeiten wurde der Rum sanft zu seiner Reife wahrlich geschaukelt.“