Neuer Ultratrail führt durchs Tiroler Paznaun

Das Trendthema Trailrunning(-Wettkampf) nimmt im Juli 2024 im Paznauner Hochgebirge in Tirol mit dem 1. Paznaun Ischgl Ultra Trails ganz neue Formen an. Die Routen des PIUT führen Läufer von See über Kappl und Galtür bis nach Ischgl, wobei jeder Abschnitt sein eigenes Gesicht zeigt und abwechslungsreiche Herausforderungen bietet. Bei dem zweitägigen Event mit Trailrunning-Expo, das am 12. und 13. Juli 2024 stattfinden wird, entscheiden sich Extremsportler und Berglaufamateure je nach Kondition für eine der vier UTMB und ITRA gewerteten Strecken PIUT 85, PIUT 50, PIUT 30 oder PIUT 20, die ihre Kilometeranzahl bereits jeweils im Namen tragen, oder laufen den zehn Kilometer langen PIUT TRIAL für einen guten Zweck. Einen PIUT KIDS RUN für den Nachwuchs sowie ein PIUT CAMP mit Wettkampfvorbereitung im Vorfeld werden ebenfalls geboten.