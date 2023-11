Raketenstarts im Streaming-Dschungel

„Wir starten mehr als Raketen“, so die Nasa. Man wolle die Menschheit „inspirieren“. Bei diesem Unterfangen helfen sollen etwa Zeichentrickserien wie „Traveler“ oder „Lucy“. Letzere ist ein fünfäugiges Raumschiff, das in ein aufregendes Weltraumabenteuer startet. Lucys Ziel ist es die trojanischen Asteroiden zu besuchen - in der Hoffnung, mehr über die Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems herauszufinden.