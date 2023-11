Was sollten Arbeitnehmer am 8. Dezember beachten?

Arbeit am Feiertag ist freiwillig

Handelsangestellte, die am 8. Dezember arbeiten, erhalten Bezahlung und Ersatzfreizeit. Die Arbeit an diesem Feiertag ist in jedem Fall freiwillig. Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber muss bis 10. November Bescheid geben, ob das Geschäft am 8. Dezember von maximal 10 bis 18 Uhr geöffnet sein wird. Innerhalb einer Woche obliegt es den Beschäftigten zu- oder abzusagen. Wer sich weigert, am 8. Dezember zu arbeiten, darf deshalb nicht benachteiligt werden.