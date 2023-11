Ex-Superstar Rooney: Alkohol-Missbrauch als Profi!

„...also habe ich zum Alkohol gegriffen!“

„Letztendlich wusste ich nicht, wie ich damit umgehen sollte, also habe ich zum Alkohol gegriffen, in der Hoffnung, dass er mir dabei helfen würde, das durchzustehen.“ Mittlerweile habe er keine Hemmungen mehr, über seine persönlichen Probleme und Herausforderungen zu sprechen. „Glücklicherweise habe ich keine Angst mehr davor, auf Menschen zuzugehen und ihnen zu sagen, was mich vielleicht belastet.“