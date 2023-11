Pflegeheim-Bewohner mitten in der Nacht evakuiert

BH veranlasste Schließung

Dies bestätigte dann in den Abendstunden auch offiziell die zuständige BH Liezen, was die Betreiber in Zugzwang brachte: „Fünf Bewohner mit Sauerstoffbedarf wurden noch in der Nacht ins LKH Rottenmann gebracht, 16 mussten ohne Strom in ihren Zimmern bleiben, die Feuerwehr sorgte mit einer Beleuchtungshilfe dafür, dass zumindest Licht im Haus war“, erzählt der Bürgermeister.