Edith Leyrer: „Zeiten haben sich sehr geändert“

Annäherungsversuche und Übergriffigkeiten seien an der Tagesordnung gewesen, berichtet die Kabarett-Ikone im Hinblick auf ihre Zeit mit Bronner. Ihre Lebenslust und Fröhlichkeit hat Edith Leyrer sichtlich nie verloren: Fit wie eh und je feierte sie mit Prominenten wie Christina „Mausi“ Lugner oder auch Julian F. M. Stöckel, der extra für die Jubilarin aus Berlin anreiste. Was man von Edith Leyrer lernen kann und wie man so lange in der Branche besteht, erfahren Sie im Video!