Letizia zeigte bei Staatsbankett trainierte Arme

Dreitägiger Besuch in Dänemark

Das spanische Königspaar sind am Montag zu einem dreitägigen Besuch in Dänemark eingetroffen. Zu Beginn des ersten offiziellen Staatsbesuchs eines spanischen Königs seit mehr als 43 Jahren wurde das Paar am Montag von der dänischen Monarchin am Flughafen von Kopenhagen empfangen.