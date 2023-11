Salzburg-Legende Andi Ulmer hat noch nicht genug

„Die Champions League ist in Salzburg immer etwas Besonderes.“ Obwohl Kapitän Andreas Ulmer bereits zahlreiche Spiele auf diesem Niveau gemacht hat, sind Partien in der Königsklasse auch für ihn weiterhin speziell. Mit Inter kommt morgen der größte Name der diesjährigen Gruppe in die Bullen-Arena, die seit gestern ausverkauft ist. Um noch eine realistische Chance auf den Aufstieg zu haben, braucht der Meister zumindest ein Remis. „Das Achtelfinale wäre schon sehr schön, ist aber eine schwierige Aufgabe“, hat Ulmer die ersten beiden Plätze trotz Vier-Punkte-Rückstand noch nicht abgeschrieben. Von den Mailändern, die das erste Duell mit 2:1 gewonnen haben, zeigt sich der 38-Jährige beeindruckt: „Sie sind nicht nur in Umschaltmomenten verdammt gut, sondern auch im Ballbesitz. Und sie verfügen über starke Standardschützen. Hakan Calhanoglu schießt die Bälle mit einem unglaublichen Zug.“