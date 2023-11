Naschenweng: „Da schlägt das Herz schon schneller“

Melissa Naschenweng ist die derzeit erfolgreichste Schlagersängerin Österreichs. In ausverkauften Hallen sorgt sie bei Jung und Alt für gute Laune. Wie sie zur Ruhe kommt, welche Projekte für 2024 schon in Planung sind und wie es in ihrem Privatleben aussieht, darüber haben wir mit der Sängerin gesprochen.