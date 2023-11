Nach Führerscheinabnahme drehte Steirer durch

Polizist wurde verletzt

In der Folge verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv und riss an der Fahrertür des Streifenwagens. Nachdem mehrere Abmahnungen durch die Polizisten erfolglos geblieben waren, wurde der amtsbekannte 32-Jährige schließlich festgenommen und zu einer Polizeidienststelle gebracht. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug trat der Mann zudem gegen einen Polizisten, wodurch dieser am Fuß verletzt wurde.