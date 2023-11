Mehr als ein halber Meter Neuschnee im Hochgebirge

Der Winter gab uns in der Nacht auf Freitag und dann noch untertags ein paar Stunden eine Vorstellung, wozu er theoretisch fähig wäre. Bis Freitagvormittag fielen in Höhen ab 2000 Meter Seehöhe 50 Zentimeter Neuschnee und sogar noch ein wenig mehr - wie etwa am Stubaier Gletscher. Auch in den Mittelgebirgslagen schüttelte Frau Holle kräftig. So bekam unter anderem der Hahnenkamm in Kitzbühel 30 Zentimeter Schnee ab. „Die Schneefallgrenze lag da und dort bei rund 800 Meter“, informiert Meteorologe Christoph Matella vom Wetterdienst UBIMET. Darunter goss es wie aus Kübeln.