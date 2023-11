Vater entführt: Luis Diaz entscheidet über Einsatz

Duell mit Luton

Liverpool liegt mit 23 Punkten auf dem vierten Platz der Tabelle, drei Punkte hinter Tabellenführer Tottenham Hotspur und einen Punkt hinter Arsenal und Manchester City. Luton liegt mit fünf Punkten auf Platz 18. Manchester City empfängt am Samstag Bournemouth, Arsenal muss in einem Schlagerspiel zu Newcastle United. Tottenham trifft erst am Montag in einem Londoner Derby auf Chelsea.