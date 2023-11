Nach Vogelgrippe-Alarm nun Hundeverbot in Tierpark

Warten auf negative Tests

Vögel wurden in die Stallungen untergebracht, Voliere abgedeckt, damit kein ansteckender Kot von Wildvögeln darin landen kann. Mitarbeiter, die mit den Federtieren in Kontakt kommen, müssen Einmal-Schutzkleidung tragen, um das Virus nicht weiterzutragen. Zusätzlich wurden bereits alle gefiederten Zoo-Bewohner getestet. „Ein zweiter Test in rund zwei Wochen entscheidet darüber, ob wir die Maßnahmen wieder aufheben können“, betont Michlmayr.