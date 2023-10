Diese Photovoltaikanlage wird von Schafen gepflegt

Es wird ein eigenwilliger Anblick werden, wenn beim Kelag-Umspannwerk in Bleiburg die neue Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen wird und unter den Modulen Schafe weiden werden. Im Frühjahr ist es so weit. Gestern erfolgte der Spatenstich für die erste Anlage der Kelag in Kärnten, bei der die Produktion von Sonnenstrom und Landwirtschaft kombiniert werden. Hier sollen jährlich 2,1 Million Kilowattstunden erzeugt werden, was dem Bedarf von 600 Haushalten entspricht. In den nächsten Tagen geht der Bau los, werden 900 Pfähle als Halterung für 3500 Module in den Boden gerammt.