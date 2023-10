Pachleitner verstorben: Abschied vom Visionär

Im Alter von 24 Jahren hat der Grazer das Familienunternehmen übernommen und es sukzessive und mit viel Weitblick immer weiter ausgebaut. Aktuell beliefert man Optiker in 70 Ländern, zuletzt wurde im Vorjahr Eye Wish Opticiens mit 177 Standorten in den Niederlanden und Belgien übernommen. Mit dem Bau des Headquarters an der Liebenauer Tangente (2009) schuf Pachleitner auch in seiner Heimatstadt ein eindruckvolles bauliches Erbe.