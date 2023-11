Spitalsreform: Immer größere Probleme für Rettung

Am LKH Knittelfeld schließt eine Ambulanz

Bei der Bevölkerung sorgt dies für Verunsicherung, beim Rettungswesen für Anspannung. Denn auch in der Obersteiermark wird das jüngste Reformpapier nach und nach umgesetzt. Ebenso aktuelles Beispiel: die Schließung der hämatoonkologischen Ambulanz am LKH Knittelfeld - diese ist seit Kurzem am Standort Leoben angesiedelt.