Was tun Sie für Ihre Gesundheit?

Mit der langsam aber schleichenden Abkühlung beginnt auch wieder die Zeit, in der Verkühlungen, die Grippe und nicht zuletzt auch COVID wieder verstärkt zum Vorschein kommen und uns belasten. Was sind Ihre Tipps, um gesund zu bleiben? Welche Methoden wenden Sie an, damit Sie möglichst verschont bleiben? Wie fühlen Sie sich aktuell und wie steht es um Ihren Bekanntenkreis? Wir freuen uns auf Ihre Antworten in den Kommentaren!