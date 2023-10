Thunfischdieb wandert nun hinter Gitter

Doch drei Tage später begeht der Drogensüchtige bereits die nächste Tat. Mit 16 Benzos (Beruhigungsmittel) intus marschiert er Ende Juni in Feldkirch in eine Tankstelle und lässt fünf Dosen Thunfisch, drei Lufterfrischer und eine Wasserpistole in seinem Hoodie verschwinden. Als sich ihm der Mitarbeiter in den Weg stellt und fragt, ob er die Sachen nicht bezahlen möchte, versetzt ihm der Dieb einen Stoß. Der Mann kommt zu Sturz, der Täter flüchtet.