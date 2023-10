„Meine Tochter und Frau hätten tot sein können“

Es waren dramatische Szenen, die sich am Samstagabend im beschaulichen Ettendorf bei Stainz abspielten: Gegen 19.30 Uhr kam ein 51-jähriger Autolenker, eigenen Angaben zufolge wegen Straßenglätte, von der Fahrbahn ab. Das Auto durchbrach daraufhin einen Weidezaun und raste mit großem Tempo in die Holzfassade eines direkt an der Straße gelegenen Kuhstalls.