Bub (10) kollidiert mit Pkw und kracht in Scheibe

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 17.45 Uhr. Der Bub fuhr mit seinem E-Bike auf einer Gemeindestraße in Mühlgraben in Richtung der L209. „Zur selben Zeit fuhr der 29-Jährige mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung“, heißt es von der Exekutive. In einem schwer einzusehenden Kurvenbereich kam es zu einer Kollision.