Falschparker macht Einsatz zum Versicherungsfall

Dabei ist das Problem mit zu geringer Restfahrbahnbreite in vielen Orten akut. „Das Bewusstsein dafür ist aber leider oft nicht vorhanden. Unsere Fahrzeuge haben eine Breite von 2,55 Meter“, appelliert die Feuerwehr an die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung. Alleine in Krems würde es in zwei Drittel aller Straßen Probleme geben, berichtet Kommandant Gerhard Urschler: „Das ist halt so in einer Stadt, die im Mittelalter geplant wurde. Wir kaufen daher nur Fahrzeuge mit kurzem Radstand.“