So attackiert Rheuma den Körper

Schmerzen und Einschränkungen der Beweglichkeit sind sehr eng mit der Krankheit Rheuma verbunden. Für Mediziner ist Rheuma ein Sammelbegriff für verschiedene Krankheitsbilder, zu denen unter anderem Arthritis, Polymyalgia rheumatica, Gicht gehören. Betroffene leiden dabei an Einschränkungen in der Beweglichkeit der Gelenke durch Entzündungen in den Gelenken, was Schmerzen verursacht. Rheumatische Erkrankungen können aber auch die inneren Organe attackieren.