Verkehrsrowdy kollidierte mit Motorradfahrer

Gegen 12.20 Uhr bog ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw vom Kaplanweg (Einkaufszentrum) kommend nach links in die Weizer Straße (B72) ein. Dabei missachtete er eine dortige Stopptafel, ein Linksabbiegeverbot und eine Sperrlinie. Zur selben Zeit fuhr ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Motorrad auf der B72 aus Richtung Birkfeld kommend in Richtung Graz. Der Motorradfahrer versuchte noch nach links auszuweichen, konnte jedoch einen Anprall an den abbiegenden Pkw nicht verhindern. Er kam zu Sturz und wurde in den Straßengraben geschleudert. Vermutlich aufgrund der guten Ausrüstung erlitt der Mann lediglich leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in das LKH Weiz eingeliefert. Der 38-Jährige und seine im Pkw mitgefahrene Familie blieben unverletzt.