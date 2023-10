LASK-Gegner Liverpool und Leverkusen im Torrausch

Liverpool hat auch das dritte Spiel in der LASK-Gruppe E der Fußball-Europa-League gewonnen. Der große Favorit feierte am Donnerstag gegen Toulouse einen 5:1 (3:1)-Heimsieg und kann bereits in zwei Wochen in Frankreich den Aufstieg fixieren. Eine 5:1-Torgala feierte aber auch Bayer Leverkusen gegen Agdam.