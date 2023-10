Postwurfsendung sorgte für Eskalation in Kufstein

Privatklage gegen Gemeinderatskollegen

So soll der grüne Umweltreferent etwa dem Gemeinderat und dem Umweltausschuss Informationen zum Schutz und zum Aufkommen des Feuersalamanders in der Trail-Umgebung vorenthalten haben. Diese Behauptung wollte Fiesel dann aber nicht auf sich sitzen lassen und brachte am Innsbrucker Landesgericht eine Privatklage gegen seinen Gemeinderatskollegen ein.