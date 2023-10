Warum ein Schulbus schon „Herbstferien“ hatte

Mehr als der spontane Ausfall einer Schulbus-Verbindung in Klosterneuburg regt die „Erklärung“ der Betreiberfirma auf. Aber der Reihe nach: Gestern, am letzten Tag vor den Herbstferien, fuhr die Linie 403 von Klosterneuburg Richtung Wördern in der Früh einfach nicht. Aufgeregt riefen die Kinder und Jugendlichen sogleich bei ihren Eltern an, die einen Shuttledienst mit Privat-Pkw auf die Beine stellten.