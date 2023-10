Meerschweinchen, Kaninchen & Co. auf Heimatsuche!

Wer hat mich gesehen?

Der einjährige Kater „Lino“ist am 5. Oktober in Zirl in der Nähe vom Schwimmbad entlaufen. Der Freigänger ist kastriert sowie gechippt. Normalerweise kommt der Tiger täglich nach Hause, doch nun ist er wie vom Erdboden verschluckt. Sichtungen bitte an die Telefonnummer: 0664/8705213.