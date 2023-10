So hilft KI den heimischen Apotheken

So kann das digitale Angebot uns allen helfen

Durch digitale Angebote - ganz besonders diverse Apps - können für Jung und Alt, für Frau und Mann hilfreiche Unterstützung angeboten werden. Beispielsweise können Apps hier bei der Suche nach der Urlaubsapotheke helfen oder die nächste diensthabende Nachtapotheke in der Umgebung anzeigen. Auch für die ältere Generation können personalisierte Apps eine Unterstützung im Alltag sein. So kann durch eine App an die regelmäßige Einnahme von wichtigen Medikamenten erinnert werden und somit der Erfolg der Therapie gemessen werden.