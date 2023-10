Fremdgehskandale, Beauty-OPs & Gabaliers Mission

In der Welt der Schönen und Reichen steht Treue nicht immer an erster Stelle: Aktuell sorgen John Stamos und Britney Spears mit pikanten Enthüllungen für Schlagzeilen. Zudem gab der deutsche Sänger Mark Forster, der in „Trolls 3“ als Synchronsprecher fungierte, krone.tv ein spannendes Interview. Die Society-Highlights der Woche sehen Sie in Adabei Prime, präsentiert von krone.tv-Moderatorin Birgit Waldsam.